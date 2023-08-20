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Бронзовый призёр Олимпиады в Ванкувере совершил восхождение на Эльбрус

Спортсмен завершил карьеру десять лет назад.
20 августа 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Трёхкратный чемпион мира по биатлону 40-летний Максим Чудов совершил восхождение на Эльбрус. «Идём до победной вершины! Без потерь», — говорится в сообщении, опубликованном Чудовым на своей странице в социальных сетях.

Чудов является бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Он завоевал медаль в мужской эстафете. Чудов также является трёхкратным чемпионом мира по биатлону и трёхкратным чемпионом мира по летнему биатлону.

В декабре 2013 года Чудов заявил, что завершает профессиональную карьеру.

источник: «Советский спорт»
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