«Не ощущаю себя предательницей». Виролайнен — о смене спортивного гражданства

Экс-российская биатлонистка Дарья Виролайнен поделилась впечатлениями о смене спортивного гражданства.

«Я не читаю соцсети, нет времени. Не знаю, что там говорили, что я «предательница» и так далее… Я себя таковой не ощущаю. Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился ещё один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?» — цитирует Виролайнен «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что IBU предоставил экс-биатлонистке сборной России Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне‑2023/24.