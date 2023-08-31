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Сменившая гражданство Дарья Виролайнен обратилась к российским биатлонистам

Спортсменка не выступала около пяти лет.
31 августа 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Биатлонистка Дарья Виролайнен надеется, что российские атлеты скоро вернутся на международные соревнования.

Отметим, что 34-летняя спортсменка будет представлять в новом сезоне Финляндию. Дарья с 2021 года обладает гражданством этой европейской страны.

«Хочу пожeлать российским биатлонистaм – что бы ни происходилo, не терять мoтивации. Очень надеюсь, что в скoром времени нам ещё удaстся посоперничать на соревнoваниях», — приводит «Чемпионат» слова Виролайнен.

Добавим, что Дарья в последний раз выступала на международных стартах в сезоне-2017/2018.

источник: Чемпионат.com
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