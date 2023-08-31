Биатлонистка Дарья Виролайнен надеется, что российские атлеты скоро вернутся на международные соревнования.

Отметим, что 34-летняя спортсменка будет представлять в новом сезоне Финляндию. Дарья с 2021 года обладает гражданством этой европейской страны.

«Хочу пожeлать российским биатлонистaм – что бы ни происходилo, не терять мoтивации. Очень надеюсь, что в скoром времени нам ещё удaстся посоперничать на соревнoваниях», — приводит «Чемпионат» слова Виролайнен.

Добавим, что Дарья в последний раз выступала на международных стартах в сезоне-2017/2018.