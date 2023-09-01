Вице-премьер России объяснил, чем был вызван допинговый скандал на Олимпиаде в Сочи

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о допинговом скандале, который произошел после проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.

Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, — Международный олимпийский комитет, федерации — решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Добавим, в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014 сборная России вернула себе первое место после нескольких оправданий атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS). На счету национальной команды 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград.