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Вице-премьер России объяснил, чем был вызван допинговый скандал на Олимпиаде в Сочи

Многие отечественные спортсмены были обвинены в применении запрещенных препаратов.
01 сентября 2023 17:15
автор: Александр Бойченко

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о допинговом скандале, который произошел после проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.

Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, — Международный олимпийский комитет, федерации — решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Добавим, в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014 сборная России вернула себе первое место после нескольких оправданий атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS). На счету национальной команды 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград.

источник: «РИА Новости»
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