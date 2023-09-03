Дарья Виролайнен под флагом Финляндии завоевала бронзу на летнем чемпионате Эстонии 

Российская биатлонистка, представляющая Финляндию, Дарья Виролайнен стала бронзовым призёром масс-старта в рамках летнего чемпионата Эстонии.

34-летняя атлетка в соревнованиях уступила лишь местным спортсменкам – Туули Томингас и Сюзан Кюэльм. Дарья совершила три промаха во время стрельбы и отстала от лидера на 46,4 секунды.

Ранее Международный союз биатлонистов дал разрешение Виролайнен выступать в качестве финской биатлонистки на международных соревнованиях. Она с 2016 года живёт на территории Финляндии, а два года назад получила финский паспорт.