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Дарья Виролайнен под флагом Финляндии завоевала бронзу на летнем чемпионате Эстонии 

Ранее спортсменка получила разрешение представлять финскую сборную.
03 сентября 2023 22:26
автор: Глеб Шевяков

Российская биатлонистка, представляющая Финляндию, Дарья Виролайнен стала бронзовым призёром масс-старта в рамках летнего чемпионата Эстонии.

34-летняя атлетка в соревнованиях уступила лишь местным спортсменкам – Туули Томингас и Сюзан Кюэльм. Дарья совершила три промаха во время стрельбы и отстала от лидера на 46,4 секунды.

Ранее Международный союз биатлонистов дал разрешение Виролайнен выступать в качестве финской биатлонистки на международных соревнованиях. Она с 2016 года живёт на территории Финляндии, а два года назад получила финский паспорт.

источник: «Советский спорт»
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