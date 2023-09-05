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Чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей

Событие состоится в центре «Жемчужина Сибири».
05 сентября 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 сентября, telegram-канал «Арена Урала» сообщает о том, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей.

Такое непростое решение организаторы турнира приняли по той причине, что в центре «Жемчужина Сибири», где будут проходить соревнования, ещё не завершен ремонт. Отмечается, что его приостановят на время подготовки и проведения турнира.

Чтобы избежать бытовых травм болельщикам придётся остаться дома. Источник сообщает, что любителей биатлона из других регионов, которые уже успели купить авиа или ж/д билеты в Тюмень, в виде исключения пустят на трибуны.

13 сентября в «Жемчужину Сибири» уже заедет телевизионная техника. Соревнования будут показаны по телеканалу «Матч ТВ».

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