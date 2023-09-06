Биатлонистка Гербулова рассказала, что не выступит на этапе Кубка Содружества 

Российская биатлонистка Наталья Гербулова заявила, что не примет участие в стартовом этапе Кубка Содружества-2023/2024.

«Со мной всё в порядке, я нахожусь в Тюмени, поправила своё здоровье и приступила к тренировкам. Не переживайте, всё хорошо, на чемпионате России увидимся. Всем ЗОЖ, успехов и удачи», — сообщила 27-летняя спортсменка в своих соцсетях.

Кубок Содружества пройдёт в Сочи и продлится с 7 по 10 сентября текущего года.

Гербулова является чемпионкой России и бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года.