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Биатлонистка Гербулова рассказала, что не выступит на этапе Кубка Содружества 

Летний турнир по биатлону состоится в Сочи.
06 сентября 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Российская биатлонистка Наталья Гербулова заявила, что не примет участие в стартовом этапе Кубка Содружества-2023/2024.

«Со мной всё в порядке, я нахожусь в Тюмени, поправила своё здоровье и приступила к тренировкам. Не переживайте, всё хорошо, на чемпионате России увидимся. Всем ЗОЖ, успехов и удачи», — сообщила 27-летняя спортсменка в своих соцсетях.

Кубок Содружества пройдёт в Сочи и продлится с 7 по 10 сентября текущего года.

Гербулова является чемпионкой России и бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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