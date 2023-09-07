Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества на лыжероллерах

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества.

Он преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 46,6 секунды. Смольский не допустил промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял российский биатлонист Александр Поварницын (отставание 48,2 секунды; 2 промаха). Тройку лучших замкнул его соотечественник Никита Поршнев (+52,8; 1).

Отметим, что Александр Логинов (+1.02,3; 1) стал пятым, Эдуард Латыпов (+1.10,6; 2) - шестым, а еще один россиянин Антон Бабиков (+1.41,2; 2) - расположился на десятой позиции.