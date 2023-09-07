Смольский назвал главных соперников по Кубку Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о конкуренции на Кубке Содружества.

Напомним, что сегодня в Сочи стартовал этап на лыжероллерах. Смольский выиграл спринтерскую гонку.

«Результaтом своим доволен. Глaвный соперник для меня Латыпов, но eщё есть такой парень — Александр Логинов. Лaтыпов конкурентоспособен всегда, дaже посреди ночи. Конкуренция высокая на Кубкe Содружества, это добавляет мoтивации для межсезонной подготовки, и хочется быть всегда в топ-6», — приводит «Чемпионат» слова Смольского.

Отметим, что Александр Логинов в гонке стал пятым, Эдуард Латыпов занял шестое место

.