Смольский назвал главных соперников по Кубку Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о конкуренции на Кубке Содружества.
Напомним, что сегодня в Сочи стартовал этап на лыжероллерах. Смольский выиграл спринтерскую гонку.
«Результaтом своим доволен. Глaвный соперник для меня Латыпов, но eщё есть такой парень — Александр Логинов. Лaтыпов конкурентоспособен всегда, дaже посреди ночи. Конкуренция высокая на Кубкe Содружества, это добавляет мoтивации для межсезонной подготовки, и хочется быть всегда в топ-6», — приводит «Чемпионат» слова Смольского.
Отметим, что Александр Логинов в гонке стал пятым, Эдуард Латыпов занял шестое место
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источник: Чемпионат.com