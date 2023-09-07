Александр Логинов признался, что летом был близок к завершению карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что летом хотел объявить о завершении карьеры.
«Мысли о завершении карьеры были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», — цитирует Логинова телеканал «Матч ТВ».
Напомним, в 2020 году российский биатлонист стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку.
Также он является четырехкратным чемпионом Европы, и двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.
источник: Телеканал «Матч ТВ»