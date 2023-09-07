Ирина Казакевич одержала победу в спринте на Кубке Содружества по летнему биатлону

Российская биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке на Кубке Содружества по биатлону, который стартовал сегодня, 7 сентября, в Сочи.

На финише Казакевич на 4,8 секунды опередила Викторию Сливко.

Бронзовая награда досталась Наталье Шевченко.

Этап Кубка Содружества проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону состоится на снежных трассах в Уфе с 15 по 17 декабря, третий этап с 5 по 7 января примут «Раубичи», финальный этап будет проведён в апреле в Мурманске.