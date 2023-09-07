ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-лыжница Грухвина поделилась эмоциями от дебютной гонки в биатлоне

В своем первом забеге она допустила 8 промахов и заняла 30-е место.
07 сентября 2023 15:32
автор: Виталий Овсянников

Российская биатлонистка Анна Грухвина, ранее выступавшая в лыжных гонках, прокомментировала свой дебютный забег в новом для себя виде спорта.

Сегодня, 7 сентября, она приняла участие в спринтерской гонке на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Грухвина допустила восемь промахов и пришла к финишу 30-й.

«Очень классные впечатления. Конечно, на рубеже не получилось отработать так, как хотелось. Поэтому я думаю, что первый блин комом, а дальше будет лучше. В лыжные гонки обратно не захотелось, я выбрала этот спорт, работаю и учусь здесь», — цитирует Грухвину издание «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
Ирина Казакевич одержала победу в спринте на Кубке Содружества по летнему биатлону
Ирина Казакевич одержала победу в спринте на Кубке Содружества по летнему биатлону
Казакевич оказалась сильнее Сливко и Шевченко.
07.09.2023 14:47
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Александр Логинов признался, что летом был близок к завершению карьеры
На Олимпиаде-2022 он выиграл две бронзовые медали.
07.09.2023 13:39
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Смольский назвал главных соперников по Кубку Содружества
Соревнования стартовали сегодня в Сочи.
07.09.2023 12:37
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества на лыжероллерах
Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества на лыжероллерах
Соревнования стартовали в Сочи.
07.09.2023 12:30
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Биатлонистка Гербулова рассказала, что не выступит на этапе Кубка Содружества 
Летний турнир по биатлону состоится в Сочи.
06.09.2023 18:25
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей
Событие состоится в центре «Жемчужина Сибири».
05.09.2023 12:11
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Дарья Виролайнен под флагом Финляндии завоевала бронзу на летнем чемпионате Эстонии 
Дарья Виролайнен под флагом Финляндии завоевала бронзу на летнем чемпионате Эстонии 
Ранее спортсменка получила разрешение представлять финскую сборную.
03.09.2023 22:26
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Вице-премьер России объяснил, чем был вызван допинговый скандал на Олимпиаде в Сочи
Многие отечественные спортсмены были обвинены в применении запрещенных препаратов.
01.09.2023 17:15
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Сменившая гражданство Дарья Виролайнен обратилась к российским биатлонистам
Спортсменка не выступала около пяти лет.
31.08.2023 10:45
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.