Экс-лыжница Грухвина поделилась эмоциями от дебютной гонки в биатлоне

Российская биатлонистка Анна Грухвина, ранее выступавшая в лыжных гонках, прокомментировала свой дебютный забег в новом для себя виде спорта.

Сегодня, 7 сентября, она приняла участие в спринтерской гонке на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Грухвина допустила восемь промахов и пришла к финишу 30-й.

«Очень классные впечатления. Конечно, на рубеже не получилось отработать так, как хотелось. Поэтому я думаю, что первый блин комом, а дальше будет лучше. В лыжные гонки обратно не захотелось, я выбрала этот спорт, работаю и учусь здесь», — цитирует Грухвину издание «Чемпионат».