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Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи

Она не допустила ни одного промаха.
09 сентября 2023 14:42
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу гонка преследования на лыжероллерах в рамках первого этапа Кубка Содружества сезона-2023/24 в Сочи.

Победу одержала российская биатлонистка Виктория Сливко, преодолевшая дистанцию в 10 км 30.47,2. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

На второй строчке расположилась Анастасия Гореева, отставшая от победительницы на 18,3 секунды. Она допустила три промаха.

Третье место заняла Ирина Казакевич с пятью промахами и с отставанием от лидера в 36,0 секунд.

источник: «Советский спорт»
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