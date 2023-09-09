Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи

Подошла к концу гонка преследования на лыжероллерах в рамках первого этапа Кубка Содружества сезона-2023/24 в Сочи.

Победу одержала российская биатлонистка Виктория Сливко, преодолевшая дистанцию в 10 км 30.47,2. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

На второй строчке расположилась Анастасия Гореева, отставшая от победительницы на 18,3 секунды. Она допустила три промаха.

Третье место заняла Ирина Казакевич с пятью промахами и с отставанием от лидера в 36,0 секунд.