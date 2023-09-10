ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Эдик, зачем тебе надо!». Смольский - о борьбе с Латыповом на последнем круге масс-старта

Биатлонист из Беларуси выиграл три гонки подряд.
10 сентября 2023 13:08
автор: Александр Поволоцкий

Антон Смольский высказался о противостоянии с россиянином Эдуардом Латыповым в гонке с общего старта на летнем этапе Кубка Содружества в Сочи.

Напомним, что белорусский биатлонист победил в масс-старте, опередив соперника на 5,7 секунды.

«Кaждый раз, когда в лидерах с Лaтыповым уходим на последний круг, я думaю: «Эдик, ну зачем тебе надо!» Это как стрaшный сон. Каждый раз удивляюсь тому, откуда у него столько сил. Выходя нa последний круг, понимал, что мне нужно тaктически отработать дистанцию так, чтобы хватило до финиша. Нужно былo держать себя постоянно в тoнусе и концентрации, иначе Эдуард мог съесть», — приводит «Чемпионат» слова Смольского.

Женский масс-старт пройдет сегодня, 10 сентября. Начало в 14:00 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
Смольский выиграл масс-старт на летнем этапе Кубка Содружества, Латыпов - второй
Смольский выиграл масс-старт на летнем этапе Кубка Содружества, Латыпов - второй
Белорусский спортсмен одержал третью победу подряд.
10.09.2023 12:17
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи
Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи
Она не допустила ни одного промаха.
09.09.2023 14:42
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Смольский выиграл гонку преследования на роллерах на 1-м этапе Кубка Содружества
Соревнование проходит на стадионе «Лаура» в Сочи.
09.09.2023 13:01
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Экс-лыжница Грухвина поделилась эмоциями от дебютной гонки в биатлоне
В своем первом забеге она допустила 8 промахов и заняла 30-е место.
07.09.2023 15:32
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Ирина Казакевич одержала победу в спринте на Кубке Содружества по летнему биатлону
Ирина Казакевич одержала победу в спринте на Кубке Содружества по летнему биатлону
Казакевич оказалась сильнее Сливко и Шевченко.
07.09.2023 14:47
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Александр Логинов признался, что летом был близок к завершению карьеры
На Олимпиаде-2022 он выиграл две бронзовые медали.
07.09.2023 13:39
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Смольский назвал главных соперников по Кубку Содружества
Соревнования стартовали сегодня в Сочи.
07.09.2023 12:37
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества на лыжероллерах
Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества на лыжероллерах
Соревнования стартовали в Сочи.
07.09.2023 12:30
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Биатлонистка Гербулова рассказала, что не выступит на этапе Кубка Содружества 
Летний турнир по биатлону состоится в Сочи.
06.09.2023 18:25
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.