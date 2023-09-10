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«Поступок свободного человека». Нигматуллина оценила переход Виролайнен в сборную Финляндии

Спортсменка будет выступать за финскую команду.
10 сентября 2023 13:58
автор: Александр Кожевников

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила переход соотечественницы Дарьи Виролайнен в стан сборной Финляндии.

«Переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека. Подобное развитие карьеры, скорее всего, не мой вариант по разным причинам. Я за свободу слова. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», — приводит слова Нигматуллиной «Чемпионат».

Ранее Международный союз биатлонистов дал разрешение Виролайнен выступать в качестве финской биатлонистки на международных соревнованиях. Она с 2016 года живёт на территории Финляндии, а два года назад получила финский паспорт.

источник: Чемпионат.com
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