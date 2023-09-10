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Гореева выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Спортсменка опередила ближайшую преследовательницу почти на полминуты.
Гореева выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи
10 сентября 2023 15:22
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В Сочи завершился женский масс-старт, который состоялся в рамках Кубка Содружества на лыжероллерах.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Гореева.

Второй стала Наталья Шевченко, который отстала от победительницы на 29,8 секунды (3).

Тройку призёров замкнула Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2)

2. Наталия Шевченко (Россия) — +29,8 (3)

3. Виктория Сливко (Россия) — +40,3 (1)

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источник: «Советский спорт»
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