Гореева выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи

В Сочи завершился женский масс-старт, который состоялся в рамках Кубка Содружества на лыжероллерах.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Гореева.

Второй стала Наталья Шевченко, который отстала от победительницы на 29,8 секунды (3).

Тройку призёров замкнула Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2)

2. Наталия Шевченко (Россия) — +29,8 (3)

3. Виктория Сливко (Россия) — +40,3 (1)

Ранее Антон Смольский одержал победу в масс-старте на 15 километров