Гореева выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи

В Сочи завершился женский масс-старт, который состоялся в рамках Кубка Содружества на лыжероллерах.
Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Гореева.
Второй стала Наталья Шевченко, который отстала от победительницы на 29,8 секунды (3).
Тройку призёров замкнула Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2)
2. Наталия Шевченко (Россия) — +29,8 (3)
3. Виктория Сливко (Россия) — +40,3 (1)
Ранее Антон Смольский одержал победу в масс-старте на 15 километров
источник: «Советский спорт»