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В украинских школах введен урок биатлона

Учащиеся могут заниматься биатлоном вместе обычных уроков физкультуры.
13 сентября 2023 09:20
автор: Виталий Овсянников

В ноябре прошлого года, представляя свою программу в качестве кандидата на пост президента Федерации биатлона Украины, Иван Крулько выдвинул идею введения урока биатлона в общеобразовательных школах.

На тот момент такие планы были восприняты с любопытством, но и с большим скепсисом. Однако не прошло и года, а первые весомые шаги в этом направлении уже предприняты. Как сообщает телеграмм-канал ФБУ, уже с текущего учебного года школы могут предлагать учащимся вместо обычных занятий физкультурой – проведение уроков биатлона! Это стало возможным благодаря внесению соответствующего вариативного модуля авторов Мулык В.В., Крулько И.И., Мулык К.В. в Модельную учебную программу «Физическая культура. 7-9 классы».

Предполагается, что благодаря следующим урокам:

- дети будут учиться стрельбе и правильному обращению с оружием;

- улучшать свое физическое состояние, выдержку;

- знать алгоритм домедицинской помощи при переохлаждении, обморожении;

- научатся сознательному отношению к собственному здоровью;

– смогут попробовать свои силы в олимпийском виде спорта.

Ну и, конечно, приобщение к занятиям биатлоном как можно большего количества детей позволит засиять новым звездочкам в украинском спорте.

источник: Украинский биатлон
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