Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России

Биатлонистка Кристина Резцова намерена принять участие в летнем чемпионате России.

В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь.

«Непривычно видеть Кристину Резцову в гражданском. Фото с мужем Иваном Анисимовым и исполнительным директором СБР Александром Паком сделано вчера в Тюмени. Самочувствие Кристины в порядке, планирует стартовать на ЛЧР», — написал на своей странице в соцсети руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов

Летний чемпионат России пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.