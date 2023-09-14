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Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России

Соревнование пройдет в Тюмени.
14 сентября 2023 11:44
автор: Александр Поволоцкий

Биатлонистка Кристина Резцова намерена принять участие в летнем чемпионате России.

В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь.

«Непривычно видеть Кристину Резцову в гражданском. Фото с мужем Иваном Анисимовым и исполнительным директором СБР Александром Паком сделано вчера в Тюмени. Самочувствие Кристины в порядке, планирует стартовать на ЛЧР», — написал на своей странице в соцсети руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов

Летний чемпионат России пройдёт с 16 по 19 сентября в Тюмени.

источник: «Советский спорт»
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