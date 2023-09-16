Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России, Латыпов завоевал серебро

Петр Пащенко одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону.

Отметим, что 32-летний спортсмен преодолел на лыжероллерах дистанцию в 10 км за 24 минуты и 39 секунд. Пащенко избежал промахов на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль с одним промахом завоевал Эдуард Латыпов (отставание — 2,3 секунды). Тройку призеров замкнул Антон Бабиков (0; +21,1).

В воскресенье, 17 сентября, у мужчин пройдет эстафета. Она начнется в 9:00 по московскому времени.