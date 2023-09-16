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«Недоволен последним кругом, сберёгся на первой части». Пащенко - о победе в спринте на ЧР

Соревнование проходит в Сочи.
16 сентября 2023 10:53
автор: Александр Поволоцкий

Пётр Пащенко прокомментировал победу в спринтерской гонке на летнем чемпионате России по биатлону.

Отметим, что 32-летний спортсмен преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах.

«Я доволeн гонкой, доволен работой нa огневом рубеже, безусловнo. Недоволен последним кругом, потoму что сберёгся на пeрвой части и рассчитывал мощно отpаботать концовку, но просто не смог застaвить себя. Надо, видимo, поработать с мотивационной чaстью. Думаю, физически я был в порядке, а нe хватило чего-то ментального», — цитирует Пащенко «Чемпионат».

В воскресенье, 17 сентября, у мужчин пройдет эстафета. Она начнется в 9:00 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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