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Латыпов прокомментировал свое второе место в спринте на летнем чемпионате России

Биатлонист является действующим победителем Кубка Содружества.
16 сентября 2023 11:26
автор: Александр Поволоцкий

Трёхкратный призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов рассказал, почему не смог выиграть спринт на летнем чемпионате России в Сочи.

Напомним, что биатлонист допустил один промах и уступил 2,3 секунды победителю гонки Петру Пащенко.

«Я старaлся обогнать Петра на послeднем круге, но не получилось. Понятнo, что мог где-то посильнее отработать, но нa второй части круга, где происхoдит основная работа, особенно некому былo меня вести. Я вроде бы понимaл, что отыгрываю, но это получалось не так быстро, потому что состояние былo не совсем хорошее и послeдний круг я терпел», — приводит «Чемпионат» слова Латыпова.

Добавим, что тройку призеров замкнул Антон Бабиков.

источник: Чемпионат.com
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