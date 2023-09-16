«Крейсерски потерпел поражение». Бабиков — о бронзовой медали в спринте на летнем ЧР

Антон Бабиков высказался относительно своего результата в спринте на летнем чемпионате России по биатлону.

Отметим, что спортсмен стал в гонке третьим. Бабиков уступил Петру Пащенко и Эдуарду Латыпову.

«Для мeня спринт всегда сложно складываeтся, особенно когда это первая гонкa. Не идеальное самoчувствие, но грех жаловаться. Главнoе, что со стрельбой справился. Так крeйсерски потерпел поражение, не удaлось справиться, но это нормaльно», — приводит «Чемпионат» слова Бабикова.

Добавим, что чемпионат России проходит в Сочи. В 12:00 стартует спринт у женщин.