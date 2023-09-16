Елизавета Каплина победила в спринте на летнем чемпионате России по биатлону

Сегодня, 16 сентября, в рамках летнего чемпионата России по биатлону прошла спринтерская гонка среди женщин.

Первое место удалось занять Елизавете Каплиной, которая представляет ХМАО-Югры. Спортсменка преодолела дистанцию за 21.13,9, допустив один промах. Серебряную медаль получит Анастасия Гореева из Московской области. Она также допустила один промах и отстала от чемпионки на 1,7 секунды. На третьей строчке оказалась представительница Свердловской области Ирина Казакевич. Её отставание от лидера составило 7,8 секунд.