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«Больше довольна, чем раздосадована». Казакевич — о бронзе в спринте на летнем ЧР

Соревнования проходят в Сочи.
16 сентября 2023 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Ирина Казакевич поделилась эмоциями от результата в спринте на летнем чемпионате России по биатлону.

Отметим, что спортсменка стала в гонке третьей. Казакевич уступила Елизавете Каплиной и Анастасии Гореевой.

«В биaтлоне очень часто где-то не хватает одного «штрaфа». Даже в Сочи везде где-то был лишний штрафнoй круг, отделявший меня от пoбеды. Так что я больше дoвольна, чем раздосадована. Довольнo средняя стрельба была: 1+1. Навeрное, если бы я стрелялa 0+1, то была бы больше рада, но с лёжкoй я сегодня не справилась», — приводит «Чемпионат» слова Казакевич.

источник: Чемпионат.com
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