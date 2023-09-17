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Мужская сборная Республики Башкортостан выиграла эстафету на летнем чемпионате России

Гонка прошла на арене «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
Мужская сборная Республики Башкортостан выиграла эстафету на летнем чемпионате России
17 сентября 2023 10:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: СБР

Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов в составе сборной Республики Башкортостан выиграли эстафету на чемпионате России по биатлону на лыжероллерах.

Второе место заняла команда Тюменской области-1. Третьими стали биатлонисты ХМАО-Югры-1.

Тюмень. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Республика Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) – 1:17:28,7. (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Вячеслав Малеев) – отставание 18,0, (0+4)

3. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев) – + 40,2, (0+6)...

Сегодня также состоится женская эстафета. Она стартует в 12:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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