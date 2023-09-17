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Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами

Гонка прошла в Тюмени.
Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами
17 сентября 2023 13:27
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: СБР

Завершилась женская эстафета в рамках летнего чемпионата России по биатлону на лыжероллерах.

Победу в гонке одержала сборная Свердловской области. За команду выступали Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

Чемпионы преодолели дистанцию за 1:10:29.3 секунды, три раза заехав на штрафные круги. Ошибки допустила серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич.

Тюмень. Чемпионат России – 2023. Эстафета. Женщины

1. Свердловская область (Нaталия Шевченко, Ирина Кaзакевич, Анастасия Шевчeнко, Тамара Дербушeва) – 1:10:29.3 (3 штрафных круга+ 10 дополнительных патронов).

2. ХМАО-Югра 1 (Кристина Рeзцова, Екатерина Ноcкова, Алина Кудисова, Елизaвета Каплина) – отставание 14.1 секунды (1+16).

3. Тюменская область (Ксения Шнeйдер, Ульяна Нигматуллинa, Елена Кручинкинa, Виктория Сливкo) + 24.8....

источник: «Советский спорт»
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