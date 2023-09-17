Бабиков рассказал о мотивации в отсутствие международных соревнований

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как ему дается сохранять мотивацию к выступлениям, несмотря на санкции Международного союза биатлонистов (IBU).

«План на сезон — стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность. Мы просто любим свою работу, и, надеюсь, не зря ей столько времени уделяем. Я себя уже видел на Олимпиаде, поэтому почему бы еще раз не посмотреть на это? Главное продолжать тренироваться и реализовывать свой потенциал, а остальное от меня не зависит», - приводит слова Бабикова ТАСС.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.