ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бабиков рассказал о мотивации в отсутствие международных соревнований

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.
17 сентября 2023 14:39
автор: Александр Кожевников

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как ему дается сохранять мотивацию к выступлениям, несмотря на санкции Международного союза биатлонистов (IBU).

«План на сезон — стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность. Мы просто любим свою работу, и, надеюсь, не зря ей столько времени уделяем. Я себя уже видел на Олимпиаде, поэтому почему бы еще раз не посмотреть на это? Главное продолжать тренироваться и реализовывать свой потенциал, а остальное от меня не зависит», - приводит слова Бабикова ТАСС.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.

источник: ТАСС
Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами
Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету чемпионата России с тремя штрафными кругами
Гонка прошла в Тюмени.
17.09.2023 13:27
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Мужская сборная Республики Башкортостан выиграла эстафету на летнем чемпионате России
Мужская сборная Республики Башкортостан выиграла эстафету на летнем чемпионате России
Гонка прошла на арене «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
17.09.2023 10:22
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Больше довольна, чем раздосадована». Казакевич — о бронзе в спринте на летнем ЧР
Соревнования проходят в Сочи.
16.09.2023 13:59
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Елизавета Каплина победила в спринте на летнем чемпионате России по биатлону
Елизавета Каплина победила в спринте на летнем чемпионате России по биатлону
Спортсменка преодолела дистанцию за 21.13,9.
16.09.2023 13:02
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
«Крейсерски потерпел поражение». Бабиков — о бронзовой медали в спринте на летнем ЧР
В субботу биатлонисты выступят в эстафете.
16.09.2023 11:46
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Латыпов прокомментировал свое второе место в спринте на летнем чемпионате России
Биатлонист является действующим победителем Кубка Содружества.
16.09.2023 11:26
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Недоволен последним кругом, сберёгся на первой части». Пащенко — о победе в спринте на ЧР
Соревнование проходит в Сочи.
16.09.2023 10:53
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России, Латыпов завоевал серебро
Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России, Латыпов завоевал серебро
Соревнование проходит в Тюмени.
16.09.2023 10:25
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Резцова планирует выступить на летнем чемпионате России
Соревнование пройдет в Тюмени.
14.09.2023 11:58
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.