Кристина Резцова: верю в то, что нас допустят на Олимпиаду

Двукратный призёр Олимпийских игр Кристина Резцова выразила надежду на допуск россиян на Олимпийский игры в 2026 году.

«Конечно, хотелось бы выступить на следующей Олимпиаде. Надеюсь и верю в то, что нас туда допустят. Сделаю всё возможное, чтобы за предстоящие сезоны быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать там достойно», - цитирует Резцову ТАСС.

Кристина подчеркнула, что отечественные биатлонисты находятся в безвыходной ситуации, поэтому Рецзова относится к отстранению от международных стартов спокойно.

Добавим, что в эти дни спортсменка в составе команды ХМАО-Югры выступает на чемпионате России по летнему биатлону.