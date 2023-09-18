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Ирина Казакевич: не считаю себя лидером российского биатлона

Биатлонистка с отличным настроем подходит к новому сезону.
18 сентября 2023 08:43
автор: Виталий Стопин

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о негласном титуле лидера женской сборной России.

«Не ощущаю себя лидером российского биатлона, потому что чтобы быть им, мне надо показывать более стабильные результаты и в стрельбе, и ходом. А у меня это получается по отдельности. Сложно сейчас назвать меня лидером. Всё покажет ближайшая зима — насколько я буду стабильно выступать, насколько буду справляться с эмоциями и именно с работой на стрельбище.

В зиму я вхожу с более радужными целями, чем в прошлом сезоне. У меня есть больше желания, больше мотивации именно выступать на российских стартах, потому что немножко уже в голове произошло перестроение на то, что наше ближайшее будущее — это внутренние соревнования. Поэтому уже сейчас подхожу с таким более боевым настроем», — приводит слова Казакевич «Чемпионат».

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных стартах после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. Позже организация приостановила членство в составе Союза биатлонистов России.

25-летняя Казакевич является серебряным призёром Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Свою медаль она завоевала в классической эстафете. Также она на Универсиаде-2019 в Красноярске стала двукратным серебряным призёром.

источник: Чемпионат.com
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