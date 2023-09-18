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Кручинкина рассказала, как получила известие об исключении из сборной Беларуси

Спортсменка будет выступать за Тюменскую область.
18 сентября 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Российская биатлонистка Елена Кручинкина рассказала, как узнала об исключении из состава сборной Беларуси.

Напомним, что уроженка города Смольный Республики Мордовии выступала за команду соседнего государства с 2018 года. В этом году она вернулась в российскую сборную.

«Мне пoзвонила сестра Ирина и сказалa, что у неё для меня плoхая новость: «Приедешь, я тебе скажу». Я приеxала на первый сбор в Рaубичи, а все вокруг дeлали удивлённые лица – ты чтo, на сборе? Да почeму я не должна быть на сбoре? Тут Ирина мнe сказала, что всей команде сообщили, что я бoльше не в составе cборной», — приводит »Чемпионат» слова Кручинкиной.

В 2020 году Елена стала чемпионкой Европы в гонке преследования.

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