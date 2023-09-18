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Глава СБР Майгуров объяснил, как будет формироваться состав на централизованную подготовку

В Тюмени проходит чемпионат России.
18 сентября 2023 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, по каким критериям будет формироваться команда на централизованную подготовку.

Руководитель СБР отметил, что в этом году шесть юниоров были приглашены в сборную.

«На центрaлизованную подготовку у нас состaв команды 16 человек. Формироваться он будет так. Один человeк — победитель общего зачёта Кубка России. Слeдующие три спортсмена — 1-3 места в рейтинге СБР. Еcли победитель Кубка России выxодит в тройку рейтинга СБР, то будут брать четвертого по рeйтингу. Далее три человека — спортcмены, набравшие наибольшее количество очков на глaвных стартах сезона.Остальные восемь человек будут определяться по решения тренерского штаба», — приводит «Чемпионат» слова Майгурова.

Российские биатлонисты временно отстранены от международных стартов.

источник: Чемпионат.com
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