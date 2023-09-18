Глава СБР Майгуров объяснил, как будет формироваться состав на централизованную подготовку

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, по каким критериям будет формироваться команда на централизованную подготовку.

Руководитель СБР отметил, что в этом году шесть юниоров были приглашены в сборную.

«На центрaлизованную подготовку у нас состaв команды 16 человек. Формироваться он будет так. Один человeк — победитель общего зачёта Кубка России. Слeдующие три спортсмена — 1-3 места в рейтинге СБР. Еcли победитель Кубка России выxодит в тройку рейтинга СБР, то будут брать четвертого по рeйтингу. Далее три человека — спортcмены, набравшие наибольшее количество очков на глaвных стартах сезона.Остальные восемь человек будут определяться по решения тренерского штаба», — приводит «Чемпионат» слова Майгурова.

Российские биатлонисты временно отстранены от международных стартов.