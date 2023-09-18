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Глава СБР Майгуров: мы оптимисты, надеемся, что отстранение не продлится очень долго

Россияне уже больше года не участвуют в международных стартах.
18 сентября 2023 17:45
автор: Александр Кожевников

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, отслеживает ли национальная команда результаты международных соревнований.

«Сегодня основными нашими спарринг-партнёрами являются Белорусская федерация биатлона, белорусские спортсмены. С одной стороны, у нас есть лёгкая атлетика, где есть секунды, рекорды и понимание к чему стремиться. Но опять же, по крайней мере есть параметры, которые мы можем свободно брать из общего доступа – это скорость стрельбы, качество стрельбы, время нахождения на огневом рубеже и среднее время прохождения по трассе. Других вариантов сегодня с кем-то соревноваться нет, и мы можем руководствоваться только этим и оценивать и работу спортсменов, и работу тренеров хотя бы теоретически по этим параметрам. Но они и сами следят за Кубком мира, за чемпионатом мира, смотрят, как выступают спортсмены, и мы тоже оцениваем те или иные мировые тенденции.

Мы — оптимисты, надеемся, что это не продлится очень долго. Рано или поздно занавес будет снят, к общей радости всех болельщиков и телезрителей мы вернёмся в мировой биатлон», - приводит слова Майгурова «Чемпионат».

Напомним, сборная России по биатлону отстранена от международныхз соревнований с 2022 года.

Сезон-2023/2024 для биатлонистов из России начался 5 сентября с этапа Кубка Содружества, который пройдет в Сочи, и продлится до апреля 2024 года. Зимняя Спартакиада сильнейших в Златоусте стартует 9 февраля и закончится 19 числа того же месяца. 1-й этап Кубка России запланирован на 23 ноября в Ханты-Мансийске. Финальная часть турнира состоится 27 февраля. Чемпионат страны стартует в сентябре нынешнего года, а завершится в апреле 2024-го.

источник: Чемпионат.com
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