Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

Сегодня, 19 сентября, в рамках летнего чемпионата России по биатлону, состоялась мужская индивидуальная гонка.

Чемпионом стал спортсмен из Московской области Кирилл Стрельцов, преодолевший дистанцию за 51.09,00. На его счету один промах. Серебряную медаль получит представитель ХМАО-Югры Никита Поршнев, отставший от лидера на 2,8 секунды. На его счету также один промах. Тройку лидеров замкнул Евгений Емерхонов, представляющий Татарстан. Он также допустил один промах и отстал от чемпиона на 10 секунд.