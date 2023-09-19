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Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 51.09,00.
19 сентября 2023 10:15
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 сентября, в рамках летнего чемпионата России по биатлону, состоялась мужская индивидуальная гонка.

Чемпионом стал спортсмен из Московской области Кирилл Стрельцов, преодолевший дистанцию за 51.09,00. На его счету один промах. Серебряную медаль получит представитель ХМАО-Югры Никита Поршнев, отставший от лидера на 2,8 секунды. На его счету также один промах. Тройку лидеров замкнул Евгений Емерхонов, представляющий Татарстан. Он также допустил один промах и отстал от чемпиона на 10 секунд.

источник: «Советский спорт»
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