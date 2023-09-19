Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону

Подошёл к концу летний чемпионат России по биатлону, заключительным забегом которого стала женская индивидуальная гонка на 15 км.

Первое место заняла Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область. Спортсменка преодолела дистанцию за 48.25,3. По ходу забега одна допустила один промах. Серебряную медаль завоевала Ирина Казакевич из Свердловской области. Биатлонистка отстала от чемпионки на 12,5 секунды и допустила три промаха. Третье место заняла спортсменка из Свердловской области Наталия Шевченко, на счету которой два промаха. Она отстала от лидера на 15,1 секунды.