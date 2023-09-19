Тихонов считает, что Губерниеву незаслуженно присвоили звание заслуженного журналиста России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал получение Дмитрием Губерниевым государственной награды.
«Я не удивлюсь, если звание героя России присвоят преступникам. Зачем заострять внимание на человеке, который оскорблял бывших чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр? Губерниева никто не хочет видеть!», — приводит слова прославленного спортсмена Sport24.
Напомним, что Губерниеву присвоили почетное звание заслуженного журналиста России.
источник: Sport24.ru