Тренер сборной России Каминский призвал Латыпова готовиться к Олимпиаде-2026

Тренер сборной России Юрий Каминский призвал Эдуарда Латыпова готовиться к Олимпиаде 2026.

«Какую мотивацию мы сейчас создаём Латыпову? 2026 год. Олимпийские игры в Милане. Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда‑то нас потихонечку начинают допускать», — приводит слова специалиста RT.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU в завершившемся сезоне.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.