Спортивный арбитражный суд продлил дисквалификацию Слепова

Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию российского биатлониста Алексея Слепова, сообщается на сайте РУСАДА.

Слепов уже отбыл дисквалификацию на один год от РУСАДА, однако CAS отменил решение РУСАДА и продлил дисквалификацию Слепову на два года с зачетом отбытого срока.

Напомним, Слепов завершил спортивную карьеру в марте 2021 года. Биатлонист трижды становился чемпионом Европы, а также выигрывал общий зачет Кубка IBU.

В 2020 году спортсмен трижды в течение календарного года пропускал допинг-тестирования, что дало основание РУСАДА открыть против него дело. По результатам расследования Слепов был признан невиновным, однако спустя некоторое время производство было возобновлено.