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Спортивный арбитражный суд продлил дисквалификацию Слепова

Биатлонист уже завершил карьеру.
25 сентября 2023 21:38
автор: Александр Кожевников

Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию российского биатлониста Алексея Слепова, сообщается на сайте РУСАДА.

Слепов уже отбыл дисквалификацию на один год от РУСАДА, однако CAS отменил решение РУСАДА и продлил дисквалификацию Слепову на два года с зачетом отбытого срока.

Напомним, Слепов завершил спортивную карьеру в марте 2021 года. Биатлонист трижды становился чемпионом Европы, а также выигрывал общий зачет Кубка IBU.

В 2020 году спортсмен трижды в течение календарного года пропускал допинг-тестирования, что дало основание РУСАДА открыть против него дело. По результатам расследования Слепов был признан невиновным, однако спустя некоторое время производство было возобновлено.

источник: РУСАДА
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