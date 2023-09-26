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Васильев считает, что российским спортсменам небезопасно ехать на Олимпиаду-2024

Игры состоятся в Париже.
26 сентября 2023 10:53
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Ни в коем случае ехать на эту Олимпиаду не надо. Самое главное, что нашим спортсменам не будет обеспечена безопасность и никто не сможет их защитить в случае какой-либо угрозы», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

источник: «РИА Новости»
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