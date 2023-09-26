«Желание стать чемпионом не зазорно». Резцова — о поездке на Олимпиаду без флага

Российская биатлонистка Кристина Резцова, дважды выигравшая медали на ОИ-2022, высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде без национального флага.

«Как действующий спортсмен, я считаю, что для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну. Олимпийский чемпион – это навсегда. Если ставить задачу стать олимпийским чемпионом, неважно, каким путём и под каким флагом ты этого добьёшься. У каждого человека есть право выбора. Будут правы и те, кто не поедут – кому-то важнее быть патриотом, правы и те, кто поедут, потому что в стремлении стать олимпийским чемпионом нет ничего зазорного», — заявила Резцова в интервью изданию «Чемпионат».

Отметим, что 27-летняя российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2022 в женской эстафете. Также она является бронзовой призёркой Олимпиады-2022 в смешанной эстафете и чемпионкой России.