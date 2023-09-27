Исполнительный директор СБР: это огромный миф, что при Прохорове у нас было много денег

Александр Пак, занимающий должность исполнительного директора СБР, рассказал о финансировании организации при бывшем главе Союза биатлонистов России Михаиле Прохорове.

«Это какой-то огромный миф, что при Михаиле Дмитриевиче мы купались в деньгах. Бюджет на сезон я защищал у него минимум три, максимум шесть месяцев. Мы шли по каждой статье, у него постоянно возникали вопросы – что, как, зачем и почему. Получить финансирование от Прохорова было не проще, чем от нынешних спонсоров», — заявил Пак в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, миллиардер Михаил Прохоров был президентом СБР с 2008 по 2014 год.