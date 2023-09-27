Антон Шипулин: важно, чтобы российские спортсмены не думали о смене гражданства

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин призвал дополнительно стимулировать российских спортсменов финансово.

«При нынешних условиях мы понимаем, что спортсмены недополучают средства, которые они получали несколько лет назад. Нужно стимулировать и спортсменов, и тренеров. Мне очень понравилось, что Министерство спорта работает над этим вопросом, что у них в планах сделать зарплату до 200 тысяч рублей. Это хорошая стимуляция для спортсменов сборных команд. Плюс определён порядок выплат за «Игры дружбы», он будет такой же, как на Олимпийских играх. Это отлично, но нам надо думать о дополнительной стимуляции спортсменов, которые не могут сейчас выезжать на международные соревнования. Тем не менее Министерство спорта работает над этим постоянно, и очень важно доводить эту информацию до спортсменов, чтобы они не думали о смене гражданства и не уезжали в другие страны», - приводит слова Шипулина «Матч ТВ».

Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в Министерстве спорта РФ хотят ввести понятие «Золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой. Это должно ограничить смену спортивного гражданства.