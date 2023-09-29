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Юрий Каминский: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают

Тренер биатлонистов осудил антироссийские высказывания.
Юрий Каминский: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают
29 сентября 2023 08:26
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об угнетении европейских спортсменов, которые выступают в защиту россиян.

«Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании о России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за её позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только не говорят», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в настоящее время российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать россиян до выступлений в нейтральном статусе, однако большинство из них не изменили своей позиции.

источник: Чемпионат.com
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