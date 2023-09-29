Тренер сборной России Каминский: на Олимпиаду надо ехать, несмотря на предвзятое отношение

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх.

МОК не прислал ОКР приглашение на летние ОИ-2024 в Париже в установленную дату.

«Считаю, что надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое, скорее всего, нас там ожидает. Но, участвуя в Олимпиаде, мы подтверждаем, что поддерживаем олимпийские принципы, в основе которых лежит миролюбие и дружба спортсменов разных политических систем и взглядов, честное спортивное соперничество», — цитирует Каминского «Чемпионат».

Отметим, что российские биатлонисты временно не допущены до этапов Кубка мира.