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Сергей Чепиков: МОК в большей степени однополярен и нуждается реформах

Олимпийская хартия была растоптана именно МОК.
29 сентября 2023 15:15
автор: Виталий Стопин

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нуждается в реформах.

«Я не в восторге от действий МОК. Сейчас сложное время. Часто идут какие‑то качели. Ясно, что там очень сильно учитывается мнение наших заокеанских друзей.

МОК в большей степени стал однополярен. Организации необходимы реформы, но это перспектива последующих лет», — приводит слова Чепикова «Матч ТВ».

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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