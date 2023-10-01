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Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в этом сезоне

На данный момент армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
01 октября 2023 17:19
автор: Степан Шереметьев

Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ. По его мнению, у армейцев сильная команда.

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Все лидеры теряют очки, поэтому этот сезон будет интересным. Конечно, надеюсь, что армейцы смогут бороться за чемпионство. Сейчас пока рано говорить о чемпионской гонке, потому что прошло всего десять туров. После двадцатого тура уже примерно станет понятно, какой определенный расклад команд будет. Будем ждать развязки в конце сезона», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. 8 октября армейцы на выезде сыграют против «Спартака». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России. Московскую команду с 2022 года возглавляет Владимир Федотов.

источник: «Метарейтинг»
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