Дарья Виролайнен объяснила переход в финскую сборную по биатлону

Биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, по какой причине она решила сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Финляндии.

«Я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днём. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», – цитирует Виролайнен издание YLE.

Ранее Международный союз биатлонистов дал разрешение Виролайнен выступать в качестве финской биатлонистки на международных соревнованиях. Она с 2016 года живёт на территории Финляндии, а два года назад получила финский паспорт.