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Дарья Виролайнен объяснила переход в финскую сборную по биатлону

Ранее она представляла Россию.
02 октября 2023 11:52
автор: Виталий Овсянников

Биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, по какой причине она решила сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Финляндии.

«Я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днём. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», – цитирует Виролайнен издание YLE.

Ранее Международный союз биатлонистов дал разрешение Виролайнен выступать в качестве финской биатлонистки на международных соревнованиях. Она с 2016 года живёт на территории Финляндии, а два года назад получила финский паспорт.

источник: Yle
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