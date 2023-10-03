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В России создана международная профессиональная лига по биатлону

Первые соревнования планируется провести 18–19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске.
03 октября 2023 15:06
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что Региональный клуб Московской области и Белорусский клуб выступили учредителями международной профессиональную лиги клубного биатлона, передает ТАСС.

Глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов отметил, что основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований.

«Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU», — рассказал Нуждов.

Кроме того, он добавил, что на предстоящих соревнованиях победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей.

Первые соревнования планируется провести 18–19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске. Помимо российских и белорусских спортсменов, предварительно свое участие подтвердили команды из Китая, Турции и Монголии.

источник: ТАСС
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