В России создана международная профессиональная лига по биатлону

Стало известно, что Региональный клуб Московской области и Белорусский клуб выступили учредителями международной профессиональную лиги клубного биатлона, передает ТАСС.

Глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов отметил, что основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований.

«Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU», — рассказал Нуждов.

Кроме того, он добавил, что на предстоящих соревнованиях победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей.

Первые соревнования планируется провести 18–19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске. Помимо российских и белорусских спортсменов, предварительно свое участие подтвердили команды из Китая, Турции и Монголии.