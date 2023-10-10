Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина решила возобновить карьеру.

Как сообщает Slovensky Biatlon, 39-летняя спортсменка из Словакии планирует выступить на чемпионате Европы-2024. Он состоится в Брезно-Осрблье в январе 2024 года.

Кроме того, если Кузьмина наберет хорошую форму, то может выступить этапах Кубка мира и на ЧМ-2024.

«Долгое время в моей голове крутилась мысль, смогу ли я вновь подготовиться физически и ментально. Да, я несколько раз успешно возвращалась в биатлон, выиграла несколько медалей, но нынешнее возвращение будет действительно сложным и необычным», –заявила Кузьмина.

Отметим, что Анастасия является родной сестрой российского биатлониста Антона Шипулина.