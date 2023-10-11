Валерий Польховский — исполнительный директор «Международной лиги клубного биатлона»

Многолетний главный и старший тренер сборных России по биатлону Валерий Польховский назначен исполнительным директором «Международной лиги клубного биатлона» и уже в понедельник, 16 октября, приступит к своим обязанностям по подготовке первого этапа турнира - в Ханты-Мансийске (18-19 ноября). Об этом «Советскому спорту» сообщил учредитель Лиги - глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Учреждая Лигу мы обсуждали возможных кандидатов на должность исполнительного директора и решили что лучше Валерия Николаевича с этой задачей никто не справится. За его плечами огромный и успешный опыт организационной работы, авторитет среди коллег и спортсменов, знание практически всех биатлонных комплексов на территории бывшего СССР.

Уже в понедельник он будет в Ханты-Мансийске и начнет работу по подготовке первого этапа Кубка. Времени немного, но мы справимся - тем более что в Ханты-Мансийске огромный опыт проведения самых серьезных международных турниров (помимо чемпионатов и кубков мира регион проводил такие уникальные проекты как «IBU Гран-При», «Кубок Югры» и многие другие), профессиональный коллектив и сложившаяся инфраструктура. Правление Международной Лиги (Валерий Николаевич входит и в его состав) уверено что дебютный старт пройдёт успешно», — заявил Нуждов.