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Бронзовый призёр Олимпиады Халили сделал предложение биатлонистке Гореевой

Спортсмен решился на этот шаг в свой день рождения.
14 октября 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Российский биатлонист Карим Халили сделал предложение своей коллеге по виду спорта Анастасии Гореевой.

Видео с предложением было опубликовано на странице 24-летней спортсменки в соцсетях. Событие произошло во время празднования юбилея Карима.

«Мне исполнилось 25 лет, долго думал, что подарить самому себе на день рождения. Так хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», – заявил Халили, а затем встал на одно колено и предложил своей избраннице обручальное кольцо.

Гореева приняла предложение своего будущего мужа.

В 2022 году Халили завоевал бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Он также является многократным призёром чемпионатов Европы и бронзовым призёром чемпионата мира. Гореева в прошлом сезоне стала победительницей Кубка России.

источник: «Советский спорт»
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